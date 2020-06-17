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Угонщик из поселка Карелии продал соседский велосипед с большой скидкой

Новости. Криминал
18:20, 17 Июня 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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В Прионежском районе молодой человек воспользовался чужим велосипедом, чтобы доехать до города, а потом продал его, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Прионежскому району обратилась 38-летняя гражданка и сообщила, что у нее пропал велосипед стоимостью 6,5 тыс. рублей. Он хранился в подъезде и не был пристегнут антикражным замком.

В ходе поквартирного обхода полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний сосед заявительницы.

Как выяснилось, молодой человек воспользовался чужим средством передвижения, чтобы добраться до Петрозаводска, а затем продал его с большой скидкой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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