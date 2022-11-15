Угроза лишиться выезда за границу заставила неплательщика в Карелии выплатить крупный долг

Судебные приставы Карелии принудили жителя Пудожского района выплатить 580 тысяч рублей долга.

Судебные приставы Пудожского района занимались исполнительными производствами в отношении должника на сумму в миллион рублей.



Неплательщик по адресу регистрации не проживал, в счет погашения долга переводил незначительные суммы, что не соответствовало решению суда.

Тогда судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве выезжать за рубеж.



После этого решения неплательщик, запланировавший отпуск за границей, выплатил долг в полном объеме, сообщили в УФССП Карелии.