Угроза закрытия нависла над тесными барами-"наливайками" в Карелии

Министерство экономического развития и промышленности республики предупредило владельцев точек, реализующих алкоголь в многоквартирных домах, о новых правилах торговли спиртным, которые предполагают расширение площадей.

В Карелии внесены изменения в закон, который регулирует торговлю алкоголем в помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Власти региона потребовли, чтобы хозяева так называемых "наливаек" увеличили торговые площади, на которых происходит реализация алкогольной продукции.

Так, с первого октября продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в помещениях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 75 квадратных метров (для городских округов) и не менее 50 квадратных метров (для городских и сельских поселений).

Подробности - на сайте "Вести Карелии".