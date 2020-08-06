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Угроза закрытия нависла над тесными барами-"наливайками" в Карелии

Новости. Экономика
11:08, 07 Августа 2020
фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
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Министерство экономического развития и промышленности республики предупредило владельцев точек, реализующих алкоголь в многоквартирных домах, о новых правилах торговли спиртным, которые предполагают расширение площадей.

В Карелии внесены изменения в закон, который регулирует торговлю алкоголем в помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Власти региона потребовли, чтобы хозяева так называемых "наливаек" увеличили торговые площади, на которых происходит реализация алкогольной продукции.

Так, с первого октября продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, допускается только в помещениях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 75 квадратных метров (для городских округов) и не менее 50 квадратных метров (для городских и сельских поселений).

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Слава
2020-08-07 11:26:42
Раньше были самогонщики из окон наливали и продавали,нынче забегаловки в жилых домах по "просьбе жителей", кто только принимает такие безмозглые решения? Вернее : за сколько принимает?
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