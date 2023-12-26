Угрозыск Петрозаводска ищет подозреваемых в магазинной краже

Правоохранительным органам карельской столицы нужны информаторы на условиях конфиденциальности.
Оперативники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают горожан, запечатленных камерой видеонаблюдения.
Их подозревают в краже товара в одном из торговых центров столицы Карелии.
Всех, кто узнал этих людей, и знает, где их можно найти, полиция просит сообщить эти сведения по телефонам: 8 911-050-98-02 или 02.
Конфиденциальность гарантируется, сообщили в республиканском МВД.
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