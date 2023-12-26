Угрозыск Петрозаводска ищет подозреваемых в магазинной краже

Правоохранительным органам карельской столицы нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Оперативники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают горожан, запечатленных камерой видеонаблюдения.



Их подозревают в краже товара в одном из торговых центров столицы Карелии.

Всех, кто узнал этих людей, и знает, где их можно найти, полиция просит сообщить эти сведения по телефонам: 8 911-050-98-02 или 02.



Конфиденциальность гарантируется, сообщили в республиканском МВД.