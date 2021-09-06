Уходящий парламент Карелии оказался нетерпимым к меньшинству

Парламентская оппозиция не смогла провести через депутатский корпус ни одной более или менее значимой законодательной инициативы.

Уходящее Законодательное собрание Карелии оказалось на редкость нетерпимым к парламентскому меньшинству. Ему не только не удалось провести через депутатский корпус ни одной более или менее значимой законодательной инициативы, но даже внятно высказать с парламентской трибуны свою позицию по ключевым вопросам региональной политики. Обсуждения таких вопросов, как правило, жестко регламентировались, и не удивительно, что многие жители Карелии давно утратили интерес к тому, что происходит в стенах Законодательного собрания.

Эта политическая апатия может в очередной раз негативно отразиться на явке избирателей на предстоящих выборах в республиканский парламент. В 2016 году она не достигла и 40%, что, впрочем, не помешало получить депутатские мандаты представителям пяти федеральных партий. Однако по распределению голосов уходящий состав Законодательного собрания Карелии вполне можно было бы назвать полуторапартийным.

Чем запомнится уходящий депутатский корпус, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.