Ухудшение погоды в Карелии прогнозируют синоптики в пятницу

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На территории Карелии 15 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий, днем возможно усиление ветра.
Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"15 февраля 2019 года на территории Республики Карелия ожидается ухудшение погодных условий: усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с", - сказано в сообщении.
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