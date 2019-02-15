Ухудшение погоды в Карелии прогнозируют синоптики в пятницу

На территории Карелии 15 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий, днем возможно усиление ветра.

Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска со ссылкой на Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"15 февраля 2019 года на территории Республики Карелия ожидается ухудшение погодных условий: усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с", - сказано в сообщении.