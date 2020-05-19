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Украденные обогреватель и эхолот могут дорого стоить жителю Карелии

Новости. Криминал
09:30, 20 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев
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Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, обокрав чужой гараж.

По сообщению МВД Карелии,  в полицию поступило заявление о краже от 36-летнего жителя Пудожского района. Неизвестные сбили навесной замок гаража и похитили инфракрасный обогреватель и эхолот. Ущерб владелец оценил в 95 000 рублей.

Полицейские установили подозреваемого – 29-летнего жителя Пудожа. Похищенное он не успел реализовать и хранил в пустующей квартире. Имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф, либо обязательные работы  и даже лишение свободы.

Ранее петрозаводчанку обокрали соседи, которым она оставила ключи от квартиры.

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Комментарии

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кир
2020-05-20 10:39:55
Отсель грозить мы будем шведу.(с) Не грозит, а уже работает и приносит пользу. Ничего не можете делать как следует, бестолочи. :)
Гость
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