Украденные обогреватель и эхолот могут дорого стоить жителю Карелии

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, обокрав чужой гараж.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление о краже от 36-летнего жителя Пудожского района. Неизвестные сбили навесной замок гаража и похитили инфракрасный обогреватель и эхолот. Ущерб владелец оценил в 95 000 рублей.

Полицейские установили подозреваемого – 29-летнего жителя Пудожа. Похищенное он не успел реализовать и хранил в пустующей квартире. Имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит крупный штраф, либо обязательные работы и даже лишение свободы.

Ранее петрозаводчанку обокрали соседи, которым она оставила ключи от квартиры.