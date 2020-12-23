Житель Карелии украл из гаража лодку с якорем

В Кемском районе мужчина взломал чужой гараж и вынес оттуда все ценное, заявили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление 66-летнего жителя города. Мужчина указал, что неизвестный похитил принадлежащий ему автомобильный прицеп, пластиковую лодку, комплект весел и якорь. Ущерб предварительно оценен в 40 тыс. рублей.

Оперативники установили обстоятельства кражи и подозреваемого. По версии полиции, 33-летний подозреваемый проник в гараж, повредив навесной замок. Он обнаружил нужные ему в хозяйстве вещи и погрузил их в прицеп. После этого вывез имущество и спрятал его неподалеку.

По его словам, он планировал использовать его в дальнейшем самостоятельно. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.