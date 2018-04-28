Уличенные в краже товара граждане сломали дверную ручку в комнате для досмотра в петрозаводском гипермаркете

В минувшие сутки сотрудники Росгвардии дважды производили задержание граждан, уличенных в краже товара в гипермаркетах Петрозаводска.

В первом случае, сообщили в отделе Росгвардии по Карелии, девушка пыталась вынести неоплаченный товар на сумму около 2 тысяч рублей. Инцидент произошел в пятницу, в 16 часов.

"А до этого, сразу после полуночи, двое граждан не только совершили попытку выноса товара, но и повели себя буйно, в результате чего магазин потерпел ущерб в виде сломанной ручки в комнату для досмотра", - отметили в ведомстве.

Граждане 1970 и 1981 годов рождения были доставлены в полицию.