Уличного грабителя в Карелии поймали за два часа благодаря его кепке

Полиция Кондопожского района Карелии задержала местного жителя, который в подъезде дома вырвал кошелек у пенсионерки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Возвращаясь из магазина, пенсионерка встретила у подъезда незнакомого человека. Он зашёл вместе с ней в подъезд, а затем проследовал за женщиной и в лифт. На лестничной площадке он выхватил из ее сумки кошелёк и скрылся. Добычей злоумышленника стали 2200 рублей.

Из примет, которые были переданы сотрудникам ОВД, имелась только кепка. Тем не менее, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, уже через пару часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 37-летнего ранее судимого кондопожанина. Похищенные деньги тот потратил на приобретение алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.