Уличные тренажеры из Карелии установят в швейцарском фитнес-центре

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Швейцарский фитнес-центр Bodyworx (г. Цуг) анонсировал открытие площадки уличных тренажеров StreetBarbell Light карельской компании MB BARBELL.
Bodyworx это современный фитнес-центр площадью более 3000 кв. м, предоставляющий широкий спектр услуг в сфере фитнеса и велнеса в Швейцарии. Центр оснащен самым современным оборудованием. Здание, в котором он располагается, имеет интересную архитектурную особенность - атриумы. За счет уличных тренажеров будет расширена фитнес-зона.
Как рассказали в карельской компании, в Bodyworx установили уличные тренажеры серии StreetBarbell и StreetBarbell Light.
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