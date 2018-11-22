Уличные тренажеры из Карелии установят в швейцарском фитнес-центре

Швейцарский фитнес-центр Bodyworx (г. Цуг) анонсировал открытие площадки уличных тренажеров StreetBarbell Light карельской компании MB BARBELL.

Bodyworx это современный фитнес-центр площадью более 3000 кв. м, предоставляющий широкий спектр услуг в сфере фитнеса и велнеса в Швейцарии. Центр оснащен самым современным оборудованием. Здание, в котором он располагается, имеет интересную архитектурную особенность - атриумы. За счет уличных тренажеров будет расширена фитнес-зона.

Как рассказали в карельской компании, в Bodyworx установили уличные тренажеры серии StreetBarbell и StreetBarbell Light.