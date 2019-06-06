Улице Петербургской в Петрозаводске вернут имя Энгельса

Городские власти введут мораторий на переименования улиц.

Администрация Петрозаводского городского округа вернет улице Петербургской прежнее название – улицы Энгельса. Об этом заявила глава карельской столицы Ирина Мирошник на встрече с жильцами домов по бывшей улице Энгельса, которые выступили против ее переименования.

По словам Мирошник, ее не устраивает ситуация, которая вызвала у горожан столько переживаний. "Мы останавливаем подобные преобразования по городу, объявляем мораторий на возврат к историческим названиям и другого рода переименованиям улиц", – отметила глава Петрозаводского городского округа.

Напомним, с инициативой переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую в мэрию обратилась общественная организация "Все дома". Администрация карельской столицы поддержала это предложение и приняла постановление о переименовании улицы на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Однако жильцы двух домов по бывшей улице Энгельса выступили против этого решения. По их словам, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе. Кроме того, жильцы домов на бывшей улице Энгельса выразили возмущение тем обстоятельством, что администрация Петрозаводска не поинтересовалась их мнением при принятии решения о переименовании улицы.