Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:46, 06 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Улице Петербургской в Петрозаводске вернут имя Энгельса

Загрузка...

Городские власти введут мораторий на переименования улиц.

Администрация Петрозаводского городского округа вернет улице Петербургской прежнее название – улицы Энгельса. Об этом заявила глава карельской столицы Ирина Мирошник на встрече с жильцами домов по бывшей улице Энгельса, которые выступили против ее переименования.

По словам Мирошник, ее не устраивает ситуация, которая вызвала у горожан столько переживаний. "Мы останавливаем подобные преобразования по городу, объявляем мораторий на возврат к историческим названиям и другого рода переименованиям улиц", – отметила глава Петрозаводского городского округа.

Напомним, с инициативой переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую в мэрию обратилась общественная организация "Все дома". Администрация карельской столицы поддержала это предложение и приняла постановление о переименовании улицы на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Однако жильцы двух домов по бывшей улице Энгельса выступили против этого решения. По их словам, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе. Кроме того, жильцы домов на бывшей улице Энгельса выразили возмущение тем обстоятельством, что администрация Петрозаводска не поинтересовалась их мнением при принятии решения о переименовании улицы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-06-06 12:35:53
Время пока ещё не настало, не все дураки вымерли.
елпидифор
2019-06-06 12:30:25
Сеня, "молодец Миришник" была тогда, когда подписывала постановление о переименовании улицы. И в силу своей "компетенции" не знала, или не хотела знать, что за этим последует: смена прописки в паспортах жильцов, почтовые изменения и пр, за что надо им платить. Так что дело не Марксе-Энгельсе. Все упирается в кошелек и неграмотность администрации. А наказания за эти фортели никто ни в мэрии, ни в Петросовете не понесет. Наказывали бы рублем чиновника за каждую ошибку - тогда бы и думали, просчитывали. А пока остается просить мэра из личного кармана возместить хотя бы затраты на смену уличных табличек. Ведь опять она произойдет за счет нашего, облагаемого теми же чиновниками, кошелька.
Беня
2019-06-06 11:54:28
Истмат-диамат я забыл намертво, а царей и не вааще знал никогда, поэтому в данном случае я за "святую троицу" Маркса-Энгельса-Ленина :) Так привычнее :)
Штази
2019-06-06 11:22:14
Хорошее название себе придумала эта общественная организация. Но, судя по инициативе, у них там не все дОма.
Сеня
2019-06-06 10:25:08
Хе Хе Молодец Мирошник , приятно глазу ...читать о таком решении . Не слушай , мэр , всяких дураков , слушай народ и все будет олрайт .
кир
2019-06-06 10:23:07
В мэрии либералов много, подготовленных ПетрГУ. :)
Саныч
2019-06-06 10:01:44
На несколько шагов вперед не умеют просчитывать.
Мизантроп
2019-06-06 09:54:34
Ну хоть иногда можете в говно не ступить!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
Сегодня 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 4
05.06.2019 14:54
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
05.06.2019 13:02
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»