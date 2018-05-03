Улицу Халтурина в Петрозаводске не будут переименовывать

В администрации Петрозаводска 28 апреля состоялось заседание комиссии по культурно-историческому наследию.

Заседание несколько раз переносили - меняли дату, кабинеты, и впервые за долгое время на обсуждение не пригласили журналистов.

На комиссии поднимался вопрос по улице Халтурина, которую члены комиссии отказались переименовывать, не желая усиливать раскол в обществе. Обсуждая шире тему переименований, остановились на том, что менять названия в принципе не стоит.

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