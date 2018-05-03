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Новости. Общество
11:36, 03 Мая 2018

Улицу Халтурина в Петрозаводске не будут переименовывать

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В администрации Петрозаводска 28 апреля состоялось заседание комиссии по культурно-историческому наследию.

Заседание несколько раз переносили - меняли дату, кабинеты, и впервые за долгое время на обсуждение не пригласили журналистов.

На комиссии поднимался вопрос по улице Халтурина, которую члены комиссии отказались переименовывать, не желая усиливать раскол в обществе. Обсуждая шире тему переименований, остановились на том, что менять названия в принципе не стоит.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2018-05-03 12:37:41
Вот и правильно, надо думать о насущных проблемах. От переименования чего-либо в городе чище не станет и народ богаче не будет. Тоже удивляюсь поддержке этой идеи губернатором.
Неравнодушный
2018-05-03 12:35:48
Правильно. Для простых необразованных людей название улицы - просто набор букв. Никто уже не помнит этого революционера-террориста.
Горожанин
2018-05-03 13:05:19
Неравнодушный, знание истории - это часть образования!
елпидифор
2018-05-03 12:29:48
Автору, если не переврал, - респект! Почему я сделал эту оговорку? "Музейщик" узнаваем, я его давно и хорошо знаю. И то, что, что он не ведает, по мнению автора, о том, что Маршак писал и детские произведения - я сомневаюсь. И не удивлюсь, что это было вырвано из контекста. Остальные, включая других "деятелей культуры" такое вполне могли залепить, в том числе и по Героям. Серость стучит в их сердцах - можно с уверенностью сказать, перефразируя Тиля Уленшпигеля. Но, боюсь, и его они не читали. Про представителей мэрии вообще молчу: руководство города не может возглавлять бывшая столоначальница. Это признак полной деградации власти.
Но самое паскудное, это то, что эти "патриоты на час" увешают себя георгиевскими ленточками и пойдут 9 мая впереди колонны.
Мое же личное мнение - не надо давать улицам человечьи фамилии. Если уж и называть - то в честь тех, кто легко узнаваем: у нас нет улиц Петра, основателя заводов, Екатерины II, давшей Птз статус города. А ул. Петрова, Сидорова или, лень глянуть фамилию фольклориста, услужливо предложенную губернатору его референтами для озвучки - надо подождать до будущего главы РК.
Ivancho
2018-05-03 12:03:16
Категорически с ними согласен. У нас тут не укрорейх, чтобы улицы переименовывать. Странно, что такие идеи губернатор поддерживает.
Joker
2018-05-03 11:59:47
Категорически с ними не согласен !!!
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