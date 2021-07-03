Реклама
Прислать новость
Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Карелии 2
Сегодня 12:17
В Карелии появились «скорпионы» (ВИДЕО) 3
Сегодня 15:02
Стало известно, сколько россиян готовы привиться ради отдыха за рубежом, а сколько – ради Сочи
03.07.2021 21:42
Ресторатор Петрозаводска предложил главе Карелии проводить деловые ужины без галстуков 7
Сегодня 11:50

Улицу в центре Петрозаводска закроют для движения с понедельника

Новости. Общество
17:19, 04 Июля 2021
фото: источник - администрация Петрозаводска

С понедельника перекроют движение на улице Луначарского из-за ремонта сетей.

В мэрии города напомнили, с 5 июля на улице Луначарского перекроют движение транспорта. «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского, но не коснутся пересечений с другими автодорогами. Проезд на перекрёстках будет обеспечен. Помимо этого на время ремонта движение на участках улиц Луначарского (от дома № 61 до Свирской улицы) и Коммунистов (между улицами Промышленной и Чернышевского) станет двусторонним. Изменения призваны обеспечить проезд горожан к жилым домам. Также на указанном участке улицы Коммунистов будет запрещена остановка транспорта по обеим сторонам автодороги.

 В администрации Петрозаводска просят горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Кроме того, на время работ на Зареке изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Автобусы № 3 и № 12 будут проезжать по проспекту Александра Невского до улицы Ригачина, минуя улицу Луначарского, но следуя параллельно ей.

Троллейбус № 6 на время ремонта сетей отменят. Его маршрут частично будет дублировать другой электротранспорт. Троллейбус № 1 будет поворачивать с улицы «Правды» на проспект Александра Невского не в сторону улицы Луначарского, а в сторону улицы Калинина. Далее он будет следовать по Ключевскому шоссе, улицам Репникова и Антонова до конечной станции «ул. Корабелов». Отсюда маршрут будет стартовать в обратном направлении маршрут, также через Ключевское шоссе и улицу Калинина. От улицы «Правды» троллейбус № 1 будет ездить по привычному маршруту следования.

Троллейбус № 3 также будет поворачивать с проспекта Александра Невского на улицу Калинина и следовать по маршруту троллейбуса № 6 до улицы Корабелов. В обратном направлении после поворота с улицы Калинина он будет ехать по привычному пути через Комсомольский проспект к железнодорожному вокзалу и далее через Первомайский проспект на Заводскую улицу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 13
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»