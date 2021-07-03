Улицу в центре Петрозаводска закроют для движения с понедельника

С понедельника перекроют движение на улице Луначарского из-за ремонта сетей.

В мэрии города напомнили, с 5 июля на улице Луначарского перекроют движение транспорта. «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского, но не коснутся пересечений с другими автодорогами. Проезд на перекрёстках будет обеспечен. Помимо этого на время ремонта движение на участках улиц Луначарского (от дома № 61 до Свирской улицы) и Коммунистов (между улицами Промышленной и Чернышевского) станет двусторонним. Изменения призваны обеспечить проезд горожан к жилым домам. Также на указанном участке улицы Коммунистов будет запрещена остановка транспорта по обеим сторонам автодороги.

В администрации Петрозаводска просят горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Кроме того, на время работ на Зареке изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Автобусы № 3 и № 12 будут проезжать по проспекту Александра Невского до улицы Ригачина, минуя улицу Луначарского, но следуя параллельно ей.

Троллейбус № 6 на время ремонта сетей отменят. Его маршрут частично будет дублировать другой электротранспорт. Троллейбус № 1 будет поворачивать с улицы «Правды» на проспект Александра Невского не в сторону улицы Луначарского, а в сторону улицы Калинина. Далее он будет следовать по Ключевскому шоссе, улицам Репникова и Антонова до конечной станции «ул. Корабелов». Отсюда маршрут будет стартовать в обратном направлении маршрут, также через Ключевское шоссе и улицу Калинина. От улицы «Правды» троллейбус № 1 будет ездить по привычному маршруту следования.

Троллейбус № 3 также будет поворачивать с проспекта Александра Невского на улицу Калинина и следовать по маршруту троллейбуса № 6 до улицы Корабелов. В обратном направлении после поворота с улицы Калинина он будет ехать по привычному пути через Комсомольский проспект к железнодорожному вокзалу и далее через Первомайский проспект на Заводскую улицу.