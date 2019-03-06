Улицы Петрозаводска получат имена известных деятелей культуры

Ирина Мирошник подписала постановление о присвоении наименований новым улицам города, сообщили в мэрии Петрозаводска

В микрорайоне Кукковка-6 появится улица, носящая имя русского поэта и переводчика Владимира Бенедиктова. Бенедиктов учился в Олонецкой губернской мужской гимназии в Петрозаводске в 1817-1821 годах. На литературное поприще Бенедиктов выступил в 1835 году книгой стихотворений, которая обратила на поэта внимание критики и публики.

Кроме того, на Кукковке-6 появится улица, носящая имя российского лингвиста, профессора, основателя московской лингвистической школы Филиппа Фортунатова. Ученый также обучался в Олонецкой губернской мужской гимназии в Петрозаводске в 1857-1863 годах.