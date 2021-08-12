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Ульянов пока выглядит единственным по-настоящему оппозиционным кандидатом

Новости. Политика
08:05, 16 Августа 2021
фото: @ Илья Соснин

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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов инициировал судебное дело против «Единой России», потребовав снять с выборов весь список единороссов.

Коммунист Евгений Ульянов инициировал судебное дело против «Единой России», потребовав снять с выборов весь список единороссов за нарушение предвыборного законодательства.  По слухам, этим он весьма разозлил власть имущих. Посмотрим, что решит суд, но Ульянов пока выглядит единственным по-настоящему оппозиционным кандидатом.

Чем запомнились на прошлой неделе другие кандидаты в Госдуму, - читайте в нашем аналитическом материале.

Напомним, всего в Карельском одномандатном округе за место депутата Госдумы борются 11 кандидатов: Александр Паккуев (ЛДПР), Анна Позднякова (Партия Роста), Эмилия Слабунова (Яблоко), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Иван Кадаяс (Родина) , Валентина Пивненко (Единая Россия), Евгений Ульянов (КПРФ). Владимир Кванин (Новые люди), Виктор Степанов (Справедливая Россия - За правду!). 

 

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Комментарии

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User
2021-08-16 11:07:59
А кто эти "власть имущие", которых он разозлил? Даже по обнуленной Конституции "единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ"! Это, видимо, какие-то преступники узурпаторы зляться.
Изя
2021-08-16 11:14:03
User, клепоткраты мстят ))) хоть не арестовали бы и не сняли с выборов , как обычно делается ))) :)
Изя
2021-08-16 11:00:25
Давай , редакция заметку на заставку , читатели будут писать про жекиных оппонентов то что думают и думают ли ваще ))))) :)
Жорж
2021-08-16 09:15:31
Так Ульянову сам бог сулит выграть выборы . едросы уже изрядно утомили и от них тошнит . Если выстоит победит точно . если СИЛЬНО не сфальсифицируют итоги .
Горожанин
2021-08-16 10:19:35
Жорж, в избиркоме Бога нет
Самуил
2021-08-16 09:56:31
Жорж, Вы фантазёр. Производители электронных устройств для голосования начинали с эклз. Теперь ещё, помимо прочего, и светофоры. Знаете, как регулируют светофоры?
Zim
2021-08-16 09:11:59
А почему не написали по каким конкретно основаниям подан иск? Это действительно что-то реальное, или чисто работа на публику, безвредная для едроссов?
udo
2021-08-16 09:03:43
Выборная система нам совсем не подходит. Природно не заточены на это. Не верю ни одной партии. Люди лезут на выборы исходя из своих корыстных побуждений. Такие как Валя, не обладая данными, необходимыми для работы депутатом. Вековое враньё продолжается. :)
Сеня
2021-08-16 08:34:10
Хе Хе УльЯнову респект . дави ...........................
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