Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов инициировал судебное дело против «Единой России», потребовав снять с выборов весь список единороссов.

Коммунист Евгений Ульянов инициировал судебное дело против «Единой России», потребовав снять с выборов весь список единороссов за нарушение предвыборного законодательства. По слухам, этим он весьма разозлил власть имущих. Посмотрим, что решит суд, но Ульянов пока выглядит единственным по-настоящему оппозиционным кандидатом.

Чем запомнились на прошлой неделе другие кандидаты в Госдуму, - читайте в нашем аналитическом материале.

Напомним, всего в Карельском одномандатном округе за место депутата Госдумы борются 11 кандидатов: Александр Паккуев (ЛДПР), Анна Позднякова (Партия Роста), Эмилия Слабунова (Яблоко), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Иван Кадаяс (Родина) , Валентина Пивненко (Единая Россия), Евгений Ульянов (КПРФ). Владимир Кванин (Новые люди), Виктор Степанов (Справедливая Россия - За правду!).