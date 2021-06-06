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Ульянов: «Радует, что в КПРФ идет молодежь»

Новости. Общество
17:26, 07 Июня 2021
фото: КПРФ в Карелии

Карельское региональное отделение КПРФ объявило массовый прием в партию.

Карельское региональное отделение КПРФ объявило массовый прием в партию.

Как пояснил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, в ряды партии могут вступить все желающие, если они разделяют коммунистическую идеологию, поддерживают идеи социализма и готовы вместе с другими коммунистами бороться за социальную справедливость.

«Если вы – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, не состоите в другой партии, разделяете программу КПРФ, неравнодушны к судьбе нашей Родины и считаете капитализм несправедливым устройством общества, если вы хотите бороться за социальную справедливость – вы можете стать коммунистом!», - говорится в обращении, которое разместили в группе «КПРФ в Карелии».

По вопросам вступления в партию необходимо обращаться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 10, офис 302. Тел. 78-45-75.

«Недавно мы приняли в партию около двух десятков наших сторонников. Радует, что в КПРФ идёт молодежь, в основном, это студенты техникумов и вузов. Активные, неравнодушные, смелые ребята, готовые бороться за наши общие идеалы - за социализм, социальную справедливость и сильную страну без олигархов и коррупции. В результате ряды КПРФ в Карелии молодеют. И в целом мы отмечаем, что наибольший интерес к партии проявляется у молодежи.

По большом счету, это и есть самые пострадавшие от капиталистического режима люди – целое поколение, у которого действующая власть отобрала уверенность в завтрашнем дне. Они родились и выросли в период, когда была разрушена советская система всеобщего бесплатного образования и здравоохранения; после школы и вуза им никто не гарантирует работу; они не имеют возможности решить жилищный вопрос, кроме как залезть в кредитную кабалу. По сути, их лишили будущего, и сегодня молодежь это понимает и вместе с КПРФ стремится изменить ситуацию», - отметил Евгений Ульянов.

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