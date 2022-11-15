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Умельцы строят в Карелии 9-метровую лодью по старинным чертежам

Новости. Общество
11:05, 05 Декабря 2022
фото: © Паблик ВК «Медвежьегорский район»

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На судне жители Медвежьегорского района Карелии планируют отправиться из райцентра до острова Кижи.

Участники медвежьегорского клуба «Парашютист» помогают судостроителю Павлу Долгих. Он строит девятиметровую деревянную лодью «по чертежам, основанным на истлевших частях обшивки корпуса Лодьи из Гокстада», сообщили районные власти. 



Верфь находится в Пиндушах. Сейчас там ведутся работы по заготовке, подготовке древесного материала. Одновременно с этим крепят доски кпутем заклепочного соединения. Строительство идет в традициях деревянного судостроения, отметили в администрации Медвежьегорского района. 



В следующем сезоне группа любителей истории планирует совершить экспедицию по маршруту Медвежьегорск - Кижи. 



Отметим, Гокстадский корабль (норв. Gokstadskipet) — драккар викингов IX века, использованный в качестве погребального корабля и обнаруженный в 1880 году в кургане на берегу норвежского Саннефьорда (губерния Вестфолл).

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