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Умер 39-летний взяткодатель по делу экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова

Новости. Общество
15:25, 13 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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От сердечного приступа умер житель Санкт-Петербурга Сергей Фурсов, проходивший по уголовному делу бывшего главы Минтранса республики Алексея Кайдалова.

Как стало известно нашему изданию, в Санкт-Петербурге скончался гендиректор строительной фирмы "СК Петроград" Сергей Фурсов, которому 24 января исполнилось всего 39 лет. Факт смерти Фурсова нам подтвердили в правоохранительных органах Карелии. По имеющейся информации, причиной его скоропостижной смерти послужили серьезные проблемы с сердцем.

Напомним, 6 февраля текущего года сотрудниками карельского Следкома и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики были задержаны и спустя два дня арестованы судом теперь уже экс-министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов, а также бывший заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек. Они обвиняются по ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей).

Взятку, как считает следствие, им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании "СК Петроград" из Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2019 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия.

Поскольку, как мы выяснили, Сергей Фурсов активно способствовал расследованию преступления, официально следствием он не задерживался, и потому по закону его собирались освободить от уголовной ответственности, после чего по делу он, предположительно, стал бы свидетелем. Однако Сергей Фурсов, к сожалению, умер.

Тем не менее, по имеющейся информации, на результатах расследования дела Кайдалова случившееся не должно сказаться. По данным нашего издания, следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки. Кроме того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые оперативники специальной краской заранее пометили словом "взятка".

Тем не менее, опытный адвокат экс-министра Кайдалова Андрей Закатов считает, что в этом уголовном деле много спорного и неочевидного.

"Кайдалов не был знаком с Фурсовым, который во время допроса ничего не говорил о моем подзащитном, и очной ставки между ними не было, - сообщил "Столице на Онего" Андрей Закатов. – Кроме того, специальная краска, которой пометили деньги, была обнаружена только на руках Игоря Волчека, а на руках Алексея Кайдалова ее не оказалось. Поэтому мне до сих пор непонятно, каким образом и почему меченые деньги оказались в кармане дубленки моего подзащитного".

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