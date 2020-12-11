Умер актер Валентин Гафт

О смерти 85-летнего Валентина Гафта сообщила его супруга, актриса Ольга Остроумова.

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала она.

Гафт был ведущим артистом "Современника" с 1969 года, напоминают РИА Новости. В театре он исполнил множество ролей, среди которых Петр Адуев в спектакле "Обыкновенная история" (1970) по Ивану Гончарову, Гусев в постановке "Валентин и Валентина" (1971) Михаила Рощина, Генрих IV в одноименном спектакле Луиджи Пиранделло (1978), Людовик XIV в "Кабале святош" (1981) Михаила Булгакова, Вершинин в "Трех сестрах" (1982) Антона Чехова и многие другие.

На его счету много ролей в кино. Он был любимцем миллионов кинозрителей. Одними из лучших стали работы в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. В 1979 году он сыграл председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина в комедии "Гараж", в 1980 году снялся в трагикомедии Рязанова "О бедном гусаре замолвите слово…", в 1987 году – в фильме "Забытая мелодия для флейты", в 1991 году – в фильме "Небеса обетованные", в 2000 году – в фильме "Старые клячи", в 2006 году – в фильме-мюзикле "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя".