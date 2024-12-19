здоровье работа экология
реклама на сайте
В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» сдан в эксплуатацию еще один дом
19.12.2024 16:58
Ушел в магазин и погиб: в Карелии завершили поиски пропавшего мужчины
21.12.2024 15:30

Умер депутат Заксобрания Карелии первого созыва

Новости. Утраты
11:22, 22 Декабря 2024
фото: фото: © Zoran Kokanovic / unsplash

Новости партнеров

Василий Богданов оставил значимый след в политической жизни республики и пользовался уважением среди коллег и избирателей.

Депутат  I созыва Заксобрания Карелии Василий Васильевич Богданов ушел из жизни 20 декабря. Об этом сообщили в паблике Законодательное Собрание Республики Карелия.

Василий Богданов родился 12 августа 1945 года в Олонецком районе Карелии. Он окончил Московскую Высшую партийную школу и Академию общественных наук при Центральном Комитете КПСС.

Трудовую деятельность начал на Видлицком лесопункте. Служил в рядах Советской Армии, после чего работал инструктором Олонецкого райкома КПСС, секретарем парторганизации совхоза «Мегрегский», и продолжал партийную работу в республике. В мае 1987 года был избран первым секретарем Олонецкого райкома КПСС.

В 1990 году Василий Васильевич избран депутатом Верховного Совета КАССР XII созыва и стал членом Президиума Верховного Совета. Затем, в составе Палаты Республики Законодательного Собрания Республики Карелия I созыва, занимал должность члена Комитета по государственному устройству, вопросам местного самоуправления и национальной политике.

Василий Васильевич оставил значимый след в политической жизни республики и пользовался уважением среди коллег и избирателей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.12.2024, 22:00
Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России
20.12.2024, 22:00
В России запретили покупать на маткапитал один вид жилья
18.12.2024, 06:50
Новая строка в квитанциях за ЖКХ: россиянам придется платить за вывоз снега отдельно
17.12.2024, 20:30
Крупнейшие банки повышают ставки по вкладам
18.12.2024, 18:05
Названа предварительная причина столкновения поездов в Мурманской области
16.12.2024, 22:00
Названы два основных правила для защиты от телефонных мошенников

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.