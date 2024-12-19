Умер депутат Заксобрания Карелии первого созыва

Василий Богданов оставил значимый след в политической жизни республики и пользовался уважением среди коллег и избирателей.

Депутат I созыва Заксобрания Карелии Василий Васильевич Богданов ушел из жизни 20 декабря. Об этом сообщили в паблике Законодательное Собрание Республики Карелия.

Василий Богданов родился 12 августа 1945 года в Олонецком районе Карелии. Он окончил Московскую Высшую партийную школу и Академию общественных наук при Центральном Комитете КПСС.

Трудовую деятельность начал на Видлицком лесопункте. Служил в рядах Советской Армии, после чего работал инструктором Олонецкого райкома КПСС, секретарем парторганизации совхоза «Мегрегский», и продолжал партийную работу в республике. В мае 1987 года был избран первым секретарем Олонецкого райкома КПСС.

В 1990 году Василий Васильевич избран депутатом Верховного Совета КАССР XII созыва и стал членом Президиума Верховного Совета. Затем, в составе Палаты Республики Законодательного Собрания Республики Карелия I созыва, занимал должность члена Комитета по государственному устройству, вопросам местного самоуправления и национальной политике.

Василий Васильевич оставил значимый след в политической жизни республики и пользовался уважением среди коллег и избирателей.