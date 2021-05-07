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Умер Егор Лигачев, сказавший знаменитую фразу: «Борис, ты не прав»

Новости. Общество
15:20, 08 Мая 2021
фото: © Дмитрий Соколов/ТАСС
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На 101-м году жизни скончался Егор Кузьмич Лигачев – бывший секретарь ЦК КПСС, известный политик времен перестройки.

Егор Лигачев был секретарем ЦК КПСС, членом политбюро ЦК КПСС, членом ЦК КПРФ до 2013 года.

Как сказал о нем Геннадий Зюганов, «смелый и принципиальный, в лихие времена перестройки он бросил вызов предателям, разрушающим нашу страну. Его знаменитое «Борис, ты не прав» нашло отклик в сердцах миллионов. До самого конца Егор Кузьмич оставался в рядах коммунистов. Неоценим его вклад в восстановление КПРФ и борьбу, которую ведет наша партия».

Егору Лигачеву было 100 лет.

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Комментарии

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бюджет
2021-05-08 16:10:23
А разве Боря ПРАВ? ВСЕ потырили, и тырят бесконечно. Потомки, ежели выживут, оценят слова Лигачева по достоинству.
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