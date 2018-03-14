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Новости. Общество
09:01, 14 Марта 2018
фото: Фото: Dennis Van Tine / Zumapress / Globallookpress.com

Умер физик Стивен Хокинг

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Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни.

Об этом сообщает сообщила в среду, 14 марта, lenta.ru со ссылкой на The Guardian. Эту информацию подтвердила семья ученого.
"Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался", — сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга "Краткая история времени". Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.

Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, "умирают".

Большую часть жизни физик провел в инвалидном кресле. Признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу, стали проявляться у Хокинга в начале 1960-х, когда ему было чуть больше 20 лет.

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Комментарии

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Беня
2018-03-14 10:25:27
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кир
2018-03-14 10:51:24
Беня, так точно.
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