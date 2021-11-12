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Умер известный актер и режиссер Карелии Паули Ринне

Новости. Общество
10:47, 14 Декабря 2021
фото: © Министерство культуры Карелии

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В Финляндии скончался видный деятель культуры Карелии, актер и режиссер Паули Ринне, сообщили в Минкультуры республики.

Паули Ринне не стало сегодня, 14 декабря. Ему было 88 лет. Он умер после продолжительной болезни.

Паули Ринне родился в финской семье в Новосибирской области в 1934 году. В юности он жил в Сортавале. В 1957 году закончил актерское отделение ленинградского театрального института имени Островского и был принят в труппу Финского театра Петрозаводска. Паули Ринне был одним из ведущих актеров театра, а с 1974 по 1991 год — также и его художественным руководителем и главным режиссером. Десять лет Ринне руководил карельским отделением Всероссийского театрального общества. Он был удостоен почетных званий народного артиста КАССР и заслуженного артиста РСФСР.

Ринне снимался во многих советских художественных фильмах — «Особое мнение», «Совесть», «Города и годы», «Банка консервов», «Доверие». Он приложил много усилий для развития театральной и национальной культуры Карелии, для развития культурных связей Карелии и Финляндии. Паули Ринне был одним из основателей и постоянным участником (с 1960 по 1990 год) легендарного вокального ансамбля «Манок»

С 1991 по 1997 год Паули Ринне был одним из ведущих актеров городского театра города Йоэнсуу, занимался режиссурой. В 2001–2018 годах руководил самодеятельной русскоязычной театральной группой города Коувола.

Паули Ринне ушел из жизни, окруженный заботой семьи, детей, внуков и правнуков.

Министерство культуры Карелии выражает искренние соболезнования родным и близким Паули Ринне.

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