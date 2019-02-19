Умер известный модельер Карл Лагерфельд

Во Франции на 86-м году жизни скончался знаменитый модельер Карл Лагерфельд.

Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro.

В 1952 году он переехал в Париж. В 1974-м основал собственную линию одежды – Karl Lagerfeld Impression, а спустя девять лет стал художественным директором Дома Chanel. Также сотрудничал с Chloé, Fendi и другими лидерами индустрии моды, пишет "РИА Новости".



Кутюрье увлекался фотографией, написал несколько книг, открыл в Париже собственную художественную галерею, а также основал издательский дом.

Помимо одежды, создавал ароматы, среди которых Chloé, KL, Jako, а также аромат с запахом книги – Лагерфельд известен своим пристрастием к чтению.