Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43

Умер известный работник лесного хозяйства Карелии Александр Фридт

Новости. Общество
10:35, 28 Ноября 2022
фото: Минприроды Карелии

Новости партнеров

Ушел из жизни Александр Фридт, руководивший Беломорским центральным лесничеством.

На 66-м году жизни скончался Александр Рафаилович Фридт, вся трудовая деятельность которого была связана с работой в лесном хозяйстве Карелии. После окончания в 1982 году лесхоза Петрозаводского государственного университета он прошел путь от инженера охраны и защиты леса до начальника лесничества. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Приобретенные знания и опыт работы в период с 1982 по 1991 годы на должностях инженера охраны и защиты леса, инженера по мелиорации, главного лесничего Сосновецкого комплексного леспромхоза стали опорой для продолжения профессиональной деятельности на руководящих должностях.

Более 28 лет с 1991 года Александр Рафаилович проработал начальником Беломорского районного управления по лесу, затем начальником Беломорского центрального лесничества.

За годы работы Фридт внес большой личный вклад в организацию и осуществление на территории Карелии мероприятий по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов. Ответственный руководитель, требовательный как к себе, так и к подчиненным, пользовался заслуженным уважением и авторитетом.

Он принимал активное участие в общественной деятельности Беломорского района, оказывал помощь Совету ветеранов поселка Сосновец.

В Минприроды Карелии соболезнуют родным и близким Александра Рафаиловича.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.11.2022, 16:12
Осенний призыв 2022: бегство от повесток и амнезия родителей
21.11.2022, 16:32
Военком Петрозаводска о призыве: «Родители почему-то сразу резко забывают, где находятся их сыновья»
25.11.2022, 15:55
«Дети плакали, пассажиры кричали» — шок-поездку устроил водитель автобуса в Петрозаводске
23.11.2022, 15:57
Гость из Финляндии на Tesla «творил дичь» в центре Петрозаводска
25.11.2022, 16:39
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Петрозаводском
25.11.2022, 09:23
Гражданин России и Финляндии рискнул свободой ради пенсии за службу в районах Крайнего Севера

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.