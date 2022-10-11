Умер известный работник лесного хозяйства Карелии Александр Фридт

Ушел из жизни Александр Фридт, руководивший Беломорским центральным лесничеством.

На 66-м году жизни скончался Александр Рафаилович Фридт, вся трудовая деятельность которого была связана с работой в лесном хозяйстве Карелии. После окончания в 1982 году лесхоза Петрозаводского государственного университета он прошел путь от инженера охраны и защиты леса до начальника лесничества. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Приобретенные знания и опыт работы в период с 1982 по 1991 годы на должностях инженера охраны и защиты леса, инженера по мелиорации, главного лесничего Сосновецкого комплексного леспромхоза стали опорой для продолжения профессиональной деятельности на руководящих должностях.

Более 28 лет с 1991 года Александр Рафаилович проработал начальником Беломорского районного управления по лесу, затем начальником Беломорского центрального лесничества.

За годы работы Фридт внес большой личный вклад в организацию и осуществление на территории Карелии мероприятий по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов. Ответственный руководитель, требовательный как к себе, так и к подчиненным, пользовался заслуженным уважением и авторитетом.

Он принимал активное участие в общественной деятельности Беломорского района, оказывал помощь Совету ветеранов поселка Сосновец.

В Минприроды Карелии соболезнуют родным и близким Александра Рафаиловича.