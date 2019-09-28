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Новости. Общество
12:39, 28 Сентября 2019
фото: Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров © Александр Щербак/ТАСC

Умер известный режиссер, народный артист СССР Марк Захаров

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Руководитель театра Ленком, выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.

Об этом сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

"Страшная катастрофа. Два часа назад в больнице в результате повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров", - сказал Марк Варшавер.

Он добавил, что даты прощания и похорон будут известны позже.
Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа, а в 1973-м стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").

Среди самых успешных работ режиссера спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".

Захаров — автор и соавтор сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

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