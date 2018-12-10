Умер кот, фото которого облетели все СМИ Карелии и экспонировались в музее

Фотограф Ирина Ларионова рассказала о смерти котика Рони, который в детстве все ронял.

"Он был членом нашей семьи почти 20 лет и дарил нам столько радости! Он был умным, ярким, харизматичным, настоящим котом! Ловил мышей на даче и был хозяином участка", - написала Ирина Ларионова "ВКонтакте".

"Был беспроблемным, неприхотливым и беспородным…Но иногда зарабатывал себе на жизнь. Его фотографии публиковались в СМИ и даже экспонировались в художественном музее. Нам так его не хватает...Грустно терять друзей", - добавила она.