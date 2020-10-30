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Умер лучший Джеймс Бонд в истории кино

Новости. Общество
19:40, 31 Октября 2020
фото: Kevin Winter / Getty Images for AFI
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Британский актер Шон Коннери, первым сыгравший агента 007 Джеймса Бонда, умер сегодня в возрасте 90 лет.

Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на BBC News.

Причины смерти звезды не уточняются. Однако прежде уже было известно о серьезных проблемах Коннери со здоровьем, в том числе с сердцем. Также актер боролся с раком.

Коннери был первым, кто исполнил роль Бонда на большом экране, снявшись сразу в семи шпионских триллерах. Агента Коннери начал играть в 32 года, закончил в 41. Причем прошел жесткий конкурс. Его гонорар за "Доктора Но" составил скромные 6 тысяч фунтов, но впоследствии на этой роли он заработал больше 18 миллионов долларов.

Шон Коннери - единственный лауреат премии "Оскар" из всех исполнителей Бонда. Согласно зрительским опросам, проводившихся в разных странах, Коннери неоднократно признавался лучшим Бондом.

Сам актер своим любимым фильмом назвал "Из России с любовью" 1963 года.

Шон Коннери стал лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA (премия Британской академии кино и телевизионных искусств), а также был посвящен в рыцарское звание королевой Елизаветой II. В числе других фильмов с актером "Охота за Красным Октябрем", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Найти Форрестера", "Скала", "Неприкасаемые".

Карьера Коннери в кино длилась почти 50 лет, он ушел с больших экранов в 2003 году, после чего проживал со своей супругой на Багамских островах.

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Комментарии

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Бездельник
2020-10-31 19:56:31
Жизнь лишь миг, и исчезнет он в сумраке лет.
А казалось, приходим мы в мир навсегда.
Даже если останется в памяти след,
Всё пройдёт. Во вселенной так будет всегда.
Сожалею... :)
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