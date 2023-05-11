Умер один из самых известных профессоров Петрозаводского университета

В понедельник, 22 мая, скончался профессор, доктор филологических наук Лев Мальчуков.
На 84 году жизни скончался Лев Иванович Мальчуков, первый заведующий кафедрой германской филологии ПетрГУ, профессор, доктор филологических наук, сообщает интернет-газета «Лицей».
«Лев Иванович публиковал в «Лицее» рецензии на спектакли, литературоведческие статьи - и это было большой честью для нас», - говорится в сообщении издания.
Профессор Лев Иванович Мальчуков на протяжении десятилетий был одним из кумиров студентов филфака Петрозаводского университета.
Приехав в начале 60-х годов в столицу Карелии, он покорил молодежь своими лекциями по зарубежной литературе, пленял всех своими эрудицией и обаянием.
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