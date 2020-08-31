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Умер писатель Владислав Крапивин

Новости. Общество
09:08, 01 Сентября 2020
фото: © E1.ru
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Советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на невестку писателя Ларису Крапивину.

"Умер в 06:40 (по местному времени). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию - и все", - сказала она.

Как информирует "Медуза", В конце июля Крапивин попал в реанимацию с пневмонией. 10 августа писателя повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, где ему была проведена операция на ноге.

Владиславу Крапивину был 81 год. 

Владислав Крапивин родился в 1938 году в Тюмени. В 1956 году он поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета в Свердловске (ныне Екатеринбург). Первый рассказ Крапивина был опубликован в журнале "Уральский следопыт" весной 1960 года.

За 50 лет литературной деятельности Владислав Крапивин написал более 450 романов, повестей, рассказов и стихов, сообщает "Интерфакс". Среди наиболее известных его произведений — "Оруженосец Кашка", "Валькины друзья и паруса", "Бегство рогатых викингов", "Тень Каравеллы", "Алые перья стрел", "Мальчик со шпагой", "Мушкетер и фея". Книги Крапивина переведены на многие языки мира. Писатель награжден Орденом Почета (2009) и премией президента РФ в области литературы и искусства (2014).

Помимо литературной деятельности, Крапивин известен как создатель юношеского отряда "Каравелла", в котором подростки занимались морским делом, журналистикой, изучали историю флота.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-09-01 11:27:09
Жаль, светлый человек.
Изя
2020-09-01 11:38:30
В отличии от тебя :)
кир
2020-09-01 12:28:17
Изя, просто бездельник.
нетюлень
2020-09-01 10:18:41
Земля пухом хорошему писателю.
Изя
2020-09-01 09:14:21
Добила медицина пожилого человека . :)
кир
2020-09-01 10:13:18
Изя, тебя не добила, идиот.
Изя
2020-09-01 10:18:20
Чума , читай хронологию его болезни , и по меньше вякай , может за умную сойдёшь :)
Гость
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