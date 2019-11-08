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Новости. Общество
19:40, 08 Ноября 2019
фото: © Виталий Аньков / sputnikimages.com

Умер прославившийся на всю страну козел

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В Приморском сафари-парке умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром.

Козел Тимур, который в 2015 году прославился дружбой с тигром Амуром, умер, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на опекуна козла Эльвиру Головину.

"Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 5 ноября 2019 года козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей", – рассказала Эльвира. 

По словам Головиной, урна с прахом Тимуром "будет захоронена с почестями".

"В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура", – сообщила опекун.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, видео с ними набрали несколько миллионов просмотров на YouTube.

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