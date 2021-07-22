Умер руководитель Общества национальной культуры азербайджанцев в Карелии

Ушел из жизни руководитель Карельской региональной общественной организации «Общество национальной культуры азербайджанцев «Одлар Юрду» Акиф Наджаф Оглы Гулиев.

О смерти Гулиева, являющегося членом совета по межнациональным отношениям Петрозаводска, сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети. По словам мэра города, Акиф Гулиев принимал активное участие в мероприятиях, направленных гармонизацию межнациональных отношений.

«Сто лет с ним были знакомы. Я работал в СИЗО — он тоже там какое-то время трудился, потом участковым был», — отметил Владимир Любарский.

Прощание с Гулиевым состоится сегодня, 28 июля, с 19 до 20 часов в траурном зале на улице Вольной, 4. Похоронят Акифа Гулиева на родине — в Азербайджане.

Глава Петрозаводска выразил соболезнования родным и близким Акифа.

Ранее сообщалось, умерла «Заслуженный экономист Республики Карелия» Зинаида Саблина.