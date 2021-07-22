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Умерла «Заслуженный экономист Республики Карелия»

Новости. Общество
07:15, 28 Июля 2021
фото: Минфин РК

Ушла из жизни бывший сотрудник министерства финансов Карелии Зинаида Саблина.

Некролог опубликован на официальном сайте Минфина.

Зинаида Саблина проработала в финансовой системе Республики Карелия более 48 лет, из них 43 года — в министерстве финансов, где прошла трудовой путь от экономиста штатного отдела до начальника отдела.

«Зинаида Петровна была примером безграничной преданности своей профессии. Ей всегда было характерно стремление к профессиональному развитию, она активно изучала опыт коллег из других регионов, имела заслуженный авторитет и уважение в системе государственного управления республики», — говорится в сообщении Минфина.

За вклад в развитие финансовой системы республики Зинаид Саблина была отмечена почетной грамотой Республики Карелия, почетным званием «Заслуженный экономист Республики Карелия», нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», почетным знаком «За вклад в развитие в Республики Карелия», ведомственными наградами Министерства финансов.

 

 

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