Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:30, 14 Января 2019

Умер заслуженный работник физической культуры Карелии Николай Кабатюк

Загрузка...

Прощание с футбольным арбитром российских чемпионатов Николаем Кабатюком состоится 16 января с 12 до 13 часов в траурном зале на ул.Вольной в Петрозаводске.

Хоккей был его страстью. Футбол он тоже любил, но в нем был больше судья. Выходил на поле в 35 городах России, провел более 200 матчей, из которых 60 – главным судьей. География маршрутов его судейства — вся Россия, от Прибалтики до Сибири, от Архангельска до Майкопа. Он был и игроком, и тренером. Вся его профессиональная трудовая деятельность была посвящена развитию физической культуры и спорта в Карелии.

После окончания факультета физвоспитания КГПИ работал тренером- преподавателем по футболу и хоккею, инструктором по спорту в карельском областном совете ДСО "Спартак", ВДФСО профсоюзов. Он приобщал к спорту мальчишек и много сделал для развития ветеранского спорта.

В 80-е годы Николай Кабатюк играл и был тренером в известной тогда городской команде "Строитель", которая собирала стадионы болельщиков, неоднократно выигрывала первенства города и республики, брала главный приз на "Онежских стартах". Десять раз Николай Кабатюк был чемпионом Карелии по футболу и хоккею, победителем и призером зональных соревнований, участником международных матчей. Не раз отмечался как лучший нападающий.

Любовь к хоккею Николай Кабатюк передавал детям. В 1982 году его воспитанники стали вторыми в зональном первенстве СССР среди юношей.

Очень важно перед матчем настроиться, - признался в одном из интервью Николай Кабатюк, - помню, что перед игрой с командой Северодвинска сводил моих ребят на фильм "Пираты ХХ века". Они так воодушевились, что почти "растерзали" хозяев поля. Выиграли 7:3. 

В 90-е годы Николай Кабатюк становится одним из организаторов легендарного хоккейного клуба ветеранов "Карельские медведи", о победах которого вскоре узнают не только в республике, но и за ее пределами. В последствие Николай Кабатюк занимает в "Карельских медведях" тренерскую должность. 

С 1992 года Николай Кабатюк работает в качестве главного специалиста в Госкомспорте Республики Карелия. Его коллега и друг Евгений Шорохов вспоминает: "Он был большой профессионал. Он искренне любил свое дело. Именно поэтому блестяще организовывал и проводил физкультурно-спортивные мероприятия, пользовался огромным авторитетом у спортивной общественности республики. Своей энергией он заряжал всех, кто работал с ним рядом".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 10:15
Капитал
Вот так полетали!
Рано или поздно это должно было произойти – компания S7 Airlines прекратила выполнение рейсов по маршруту Москва – Петрозаводск.
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Дорогое китайское удовольствие 2
09.01.2019 11:15
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»