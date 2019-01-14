Умер заслуженный работник физической культуры Карелии Николай Кабатюк

Прощание с футбольным арбитром российских чемпионатов Николаем Кабатюком состоится 16 января с 12 до 13 часов в траурном зале на ул.Вольной в Петрозаводске.

Хоккей был его страстью. Футбол он тоже любил, но в нем был больше судья. Выходил на поле в 35 городах России, провел более 200 матчей, из которых 60 – главным судьей. География маршрутов его судейства — вся Россия, от Прибалтики до Сибири, от Архангельска до Майкопа. Он был и игроком, и тренером. Вся его профессиональная трудовая деятельность была посвящена развитию физической культуры и спорта в Карелии.

После окончания факультета физвоспитания КГПИ работал тренером- преподавателем по футболу и хоккею, инструктором по спорту в карельском областном совете ДСО "Спартак", ВДФСО профсоюзов. Он приобщал к спорту мальчишек и много сделал для развития ветеранского спорта.

В 80-е годы Николай Кабатюк играл и был тренером в известной тогда городской команде "Строитель", которая собирала стадионы болельщиков, неоднократно выигрывала первенства города и республики, брала главный приз на "Онежских стартах". Десять раз Николай Кабатюк был чемпионом Карелии по футболу и хоккею, победителем и призером зональных соревнований, участником международных матчей. Не раз отмечался как лучший нападающий.

Любовь к хоккею Николай Кабатюк передавал детям. В 1982 году его воспитанники стали вторыми в зональном первенстве СССР среди юношей.

Очень важно перед матчем настроиться, - признался в одном из интервью Николай Кабатюк, - помню, что перед игрой с командой Северодвинска сводил моих ребят на фильм "Пираты ХХ века". Они так воодушевились, что почти "растерзали" хозяев поля. Выиграли 7:3.

В 90-е годы Николай Кабатюк становится одним из организаторов легендарного хоккейного клуба ветеранов "Карельские медведи", о победах которого вскоре узнают не только в республике, но и за ее пределами. В последствие Николай Кабатюк занимает в "Карельских медведях" тренерскую должность.

С 1992 года Николай Кабатюк работает в качестве главного специалиста в Госкомспорте Республики Карелия. Его коллега и друг Евгений Шорохов вспоминает: "Он был большой профессионал. Он искренне любил свое дело. Именно поэтому блестяще организовывал и проводил физкультурно-спортивные мероприятия, пользовался огромным авторитетом у спортивной общественности республики. Своей энергией он заряжал всех, кто работал с ним рядом".