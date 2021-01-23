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Умер знаменитый своими интервью телеведущий Ларри Кинг

Новости. Общество
21:00, 23 Января 2021
фото: Rich Fury/Getty Images
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Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет.

Об этом сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter, пишет "РИА Новости".

Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей.

Кинг был лауреатом "Эмми", а также двух премий Пибоди и десятикратным призером Cable ACE.

В 2013 году ведущий продал права на свое телешоу каналу RT America, где и продолжил работу.

В 2017 году Кинг рассказал о борьбе с раком легких, в апреле 2019 года ему провели ангиопластику.

В начале января телеканал ABC сообщил, что телеведущий попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.

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Комментарии

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врунофф
2021-01-23 21:18:50
Типа нашего познера. Такой же бесполезный.
кир
2021-01-23 21:31:19
врунофф, так точно.
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