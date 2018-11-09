Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ

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На Ключевой МАЗ въехал в толпу пешеходов, пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В больнице скончалась 54-летняя женщина, которая пострадала в ДТП с большегрузом.
Напомним, 8 ноября в 14.10 на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдение.
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