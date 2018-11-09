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Новости. Происшествия
09:03, 09 Ноября 2018

Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ

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На Ключевой МАЗ въехал в толпу пешеходов, пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В больнице скончалась 54-летняя женщина, которая пострадала в ДТП с большегрузом.

Напомним, 8 ноября в 14.10 на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2018-11-09 13:26:53
Как бы это не было запарно, надо убеждаться в том, что машины остановились и потом идти.
Knower
2018-11-09 11:58:59
Именно с этой горки съехал и разбился ещё один большегруз в прошлом-позапрошлом годах. Там очень большой наклон и сложно тормозить
кир
2018-11-09 11:38:42
Расправа должна быть быстрой и безжалостной.
deep
2018-11-09 11:24:19
Ни тормозов, ни сигнала? Тогда уж надо в сторону, но в толпу людей это жесть! Машину жалко?
Беня
2018-11-09 11:03:06
А в центре такая шаланда, полная гранита и без тормозов могла бы собрать кучу-малу не только из людей и машин, но и из придорожных сооружений типа столбов, ларьков, остановок...
Изя
2018-11-09 10:04:16
Да , пора бы верхушку ГИБДД и МВД уже и подчистить за такой беспредел на дорогах .
Петя Втулкин
2018-11-09 11:58:53
Изя, ГИБДД иногда потряхивает их на Вознесенском. Ответ на все вопросы кроется гораздо глубже. Чьи карьеры, кто крышует... Поверьте, там масса интересного...
ppppp
2018-11-09 09:47:07
И такие колымаги еще по центру Петрозаводска ездят. По Красноармейской, Шотмана и т.д. Куда смотрит ГИБДД?
ppppp
2018-11-09 09:30:29
кошмар какой
Американец
2018-11-09 09:18:10
почему молчит Слабунова? Где Ульянов и Трунов? Почему они молчат?
Ведь всё происходит как любимом Пиндостане
Беня
2018-11-09 10:57:43
Американец, Брунс это вы?
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