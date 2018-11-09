Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ

На Ключевой МАЗ въехал в толпу пешеходов, пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В больнице скончалась 54-летняя женщина, которая пострадала в ДТП с большегрузом.

Напомним, 8 ноября в 14.10 на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдение.