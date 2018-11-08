ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске

На улице Ключевой большегруз с прицепом, груженный камнем, въехал в пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 8 ноября в 14.10 на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализитрована с места происшествия.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдение. Видео опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".