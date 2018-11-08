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Новости. Происшествия
16:06, 08 Ноября 2018
фото: камера наблюдения компании Sampo.ru

ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске

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На улице Ключевой большегруз с прицепом, груженный камнем, въехал в пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 8 ноября в 14.10  на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализитрована с места происшествия.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдение. Видео опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Комментарии

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goo
2018-11-08 18:04:48
Почитал комментарии дтпптз, как будто в зоопарке побывал..
User
2018-11-08 17:11:23
Видимо, отказали тормоза, тормозил в газон.
АК
2018-11-08 16:57:11
Давно пора запретить движение таких монстров в городе в дневное время.
Кирюха непутёвый
2018-11-08 16:16:12
У нас уже каждый день эти фуры с камнем по центральным дорогам ездят . Сегодня эта фура около 15.00 по Кразноармейской -Шотмана тащилась гружённая камнем . ГИБДД вы ЧЁ ????????? :) :) :) :)
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