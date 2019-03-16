Умерла певица Юлия Началова

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Певица и телеведущая 38-летняя Юлия Началова умерла сегодня, 16 марта, вечером.
Об этом у себя в Instagram сообщила ее пиар-директор Анна Исаева, сообщает "Эхо Москвы".
38-летняя певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта. По сведениям РИА, причиной госпитализации стало резкое повышение сахара в крови. 13 марта врачи ввели артистку в состояние искусственной комы. Сегодня врачи провели ей операцию.
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