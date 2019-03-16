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Новости. Общество
21:50, 16 Марта 2019
фото: РИА Новости / Антон Денисов

Умерла певица Юлия Началова

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Певица и телеведущая 38-летняя Юлия Началова умерла сегодня, 16 марта, вечером.

Об этом у себя в Instagram сообщила ее пиар-директор Анна Исаева, сообщает "Эхо Москвы".

38-летняя певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта. По сведениям РИА, причиной госпитализации стало резкое повышение сахара в крови. 13 марта врачи ввели артистку в состояние искусственной комы. Сегодня врачи провели ей операцию.

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Комментарии

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Александр
2019-03-16 22:04:31
Ой как жаль! 38 лет,красивая,молодая, так рано ушла,соболезную родным и близким ,конечно,даже как-то не верится ещё....
Мизантроп
2019-03-16 22:22:19
Александр, Да нисколько. Вот что искусственные сиськи делают с человеком.
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