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Умерла самая тяжелая жительница России

Новости. Общество
21:40, 01 Августа 2020
фото: кадр из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"
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Любовь Нурдинова из Тюмени весила 350 килограммов.

Как сообщают Вести.ру, скончалась самая тяжелая жительница России - 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова. В июне женщина перестала выходить на связь с корреспондентами, сообщает тюменский портал 72.RU.

Из-за экстремального веса 350-килограммовая женщина почти 20 лет не выходила из дома. В мае Любовь Нурдинова стала героиней передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". В последнее время Нурдинова стала следить за собой и решила серьезно изменить свою жизнь: завела дневник похудения, сделала операцию, избавилась от почти 200 килограммов и с помощью врачей наконец-то вновь начала ходить.

Что стало причиной смерти женщины, пока не сообщается.

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