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Умерла ветеран карельской журналистики Галина Трифанова

Новости. Общество
10:27, 14 Августа 2021

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Галина Васильевна Трифанова умерла 13 августа на 71-м году жизни, сообщил Союз журналистов Карелии.

Галина Трифанова была ветераном карельской журналистики. Её имя хорошо известно читателям районных газет «Знамя труда» (Пудож), «Беломорская трибуна» (Беломорск), «Диалог» (Медвежьегорск). Стаж работы в районной печати составил 36 лет.

В 1968 году в трудовой книжке Галины появилась запись о приеме на работу в редакцию газеты «Знамя труда» машинисткой. Через 10 лет старший корреспондент отдела партийной жизни Трифанова была переведена в «Беломорскую трибуну» ответственным секретарём. В этой газете она трудилась 17 лет, из них редактором – девять.

Она не боялась перемен, и в 1996 году по приглашению учредителя приехала на работу в Медвежьегорск, сменив на посту редактора газеты «Диалог» умершего Николая Ермоловича. Никто не знает, но перед смертью Николай Иванович назвал имя своей коллеги Галины как преемницы, которая сможет взять на себя ответственность за созданную на волне перестройки новую муниципальную газету. В этой районке она трудилась до выхода на заслуженный отдых в 2004 году.

Галина Васильевна всегда была очень надежным товарищем, профессиональным журналистом, дотошным, эмоциональным, чувствующим человеком. Её взгляд всегда был добрым, сострадательным, отношение к людям, живущим вокруг, – внимательным и уважительным. Профессия занимала все ее время, она всегда старалась помочь тем, кто нуждался в поддержке.

Союз журналистов выражает соболезнования родным и близким Галины Васильевны.

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Комментарии

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udo
2021-08-14 11:19:07
Уважаю профессионалов. Вечная память ей.
Гость
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