"Умершая" кошка пришла домой спустя три года

Кошка, которую считали погибшей вместе с хозяйкой, вернулась живой спустя три года.

Инцидент произошел в американском округе Санта-Барбара, штат Калифорния. Представители некоммерческой организации, занимающейся помощью бездомным котам, обнаружили на улице трехцветную кошку в прошлом месяце. Они проверили ее и обнаружили, что она чипирована, пишет Лента.ру со ссылкой на интернет-издание The Independent.

9 января 2018 года в окрестностях города Монтесито произошли массовые сходы селевых потоков из-за сильных дождей. Погибли 23 человека, в том числе владелица кошки Джози Говер. Родственники Джози считали, что ее кошка Патчи умерла вместе с ней.

Кошку нашли в 400 метрах от дома, где она раньше жила. В канун Нового года Патчи вернули Норму Боргателло, партнеру Джози.