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Новости. Общество
12:17, 07 Сентября 2019
фото: © Александр Петров/ТАСС

Умершим жителям села в Карелии пришли счета за вывоз мусора

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Жителям села Ведлозеро, в том числе умершим, пришли счета за вывоз мусора с "кругленькой" суммой.

Счета за мусор, предоставленные ООО "Автоспецтранс" жителям Пряжинского района, до сих пор порождают жаркие споры и всплеск негодования, пишет местная газета "Наша жизнь".

Интересно, что адресатами квитков стали в том числе и те, кто давно умер.

К примеру, у многих ведлозерцев в квитанциях стоит "кругленькая сумма" – результат накопившегося долга (за 12-13 месяцев) за вывоз мусора.

"В октябре-ноябре 2018 года на улочках Ведлозера без особых разъяснений, тихо и таинственно появились ржавые и помятые емкости для сбора мусора. О предназначении "контейнеров" ведлозерцы даже не догадывались: среди густой растительности их можно было принять за обыкновенный металлолом, поэтому заполнять их и не спешили. Накопившиеся отходы по старинке утилизировали самостоятельно: древесину и бумагу сжигали, а пищевые отходы скармливали животным", – сообщается в газете. 

Так, семья из 4 человек должна оплатить 5,6 тысяч рублей. При простом расчете можно определить, что начисление платы производилось даже за те месяцы, когда мусорных контейнеров не было.

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Комментарии

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goo
2019-09-07 16:16:17
Однозначный кир, куда скидывать деньги на лечение?
однозначно
2019-09-07 13:12:32
Небось там одна семейка смуту наводит, ибо платить не желает и долгов накопила не только за мусор.
кир
2019-09-07 12:27:12
За всё надо платить, простые наши, самобытные. Или свинячить бесплатно и дальше хотели? Как делали с третьего тысячелетия до н.э.
Гость
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