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"Уметь танцевать не надо": в Карелии ищут танцоров в известный ансамбль

Новости. Культура
10:10, 29 Января 2021
фото: KARJALA / ВК
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Фольклорно-этнографический ансамбль "Karjala" ведет набор танцоров, которых готовы обучить на месте.

Центр народного творчества Республики Карелия сообщил о поиске танцоров, которым предстоит выступать в ансамбле "Karjala". Организаторы обещают всему научить на месте, поэтому танцевальные навыки претендентов не сыграют роли, утверждают они. Занятия бесплатны.

"В тебе нуждается KARJALA! Мы набираем в коллектив новых людей. Девушек берем со своими парами, для парней вход свободный! Будем обучать, раскрывать и заряжать. Как говорил известный философ, движение - это жизнь. Понять это в полной мере можно, попав на занятия в ансамбль Karjala". Занятия бесплатны, уметь танцевать не надо, главное - желание двигаться", - говорится в объявлении.

Сообщается, что обучение проводит ученик Виолы Мальми, балетмейстер, заслуженный работник культуры Республики Карелия Андрей Анисимов.

Ранее сообщалось, что пол в районном доме культуры в Карелии отремонтировали за 1,4 млн рублей.

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