«Умное» овощехранилище появилось в колонии Карелии

На базе исправительной колонии №9 ввели в эксплуатацию современное модульное овощехранилище, сообщили в УФСИН по Карелии

На базе ИК-9 состоялась торжественная церемония открытия овощехранилища. Красную ленту на входе в помещение разрезали врио начальника УФСИН России по Карелии полковник Александр Гордеев и начальник ИК-1 подполковник Алексей Головач.

Модульное овощехранилище будет использоваться для длительного хранения овощной продукции и консервации для питания заключенных. Помещение позволяет разместить до 250 тонн овощей.

Управление климатом в овощехранилище полностью автоматизировано и осуществляется дублирующими друг друга сплит — системами отечественной разработки, которые способны самостоятельно поддерживать необходимые температуру и влажность в помещении.

Для гарантии того, что температура в хранилище не опустится ниже 0 градусов даже в самые суровые морозы, предусмотрены вентиляторы обогрева, которые подключены в общую «умную» систему контроля температурных параметров микроклимата. Эту же функцию призваны выполнять и утепленные ворота с подъемным механизмом, а так же входные и эвакуационные двери, выполненные в утепленном варианте с учетом требований пожарной безопасности.

Кроме температурного режима, в помещении овощехранилища должна поддерживаться нормативная влажность, которая находится в диапазоне от 80 до 95%. Для достижения данных параметров предусмотрена установка промышленных ультразвуковых испарителей. Контроль влажности осуществляют специальные датчики, которые передают сигнал на включение и остановку испарителей.

На днях в овощехранилище уже заложили первые 20 тонн молодого картофеля.

Ранее сообщалось, в Карелии арестанты вырастили почти тонну огурцов.