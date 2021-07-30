В Карелии арестанты вырастили почти тонну огурцов

Заключенные, отбывающие наказание в республиканской больнице №2 УФСИН, собрали урожай огурцов.

Арестанты из Республиканской больницы № 2 УФСИН собрали 928 килограммов огурцов, информирует ведомство. До конца года планируется собрать урожай весом не менее полутора тонн.

Сообщается, что осужденные из местной больницы высадили рассаду овощных культур в апреле, а затем ухаживали за всходами.

Выращенные овощи позволяют разнообразить рацион питания осужденных, также развитие растениеводства способствует созданию дополнительных рабочих мест для арестантов, заявили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии устроили шахматный турнир.