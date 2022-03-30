«Умный транспорт» по-прежнему не доступен жителям отдаленного микрорайона Петрозаводска

Жители Птицефабрики около двух месяцев не могут отслеживать в приложении «Умный транспорт» движение единственного автобуса, связывающего микрорайон с центром городом.

В редакцию «Столицы на Онего» вновь обратились жители Птицефабрики, которые в течение двух месяцев не могут отслеживать движение автобуса № 5 в приложении «Умный транспорт». Это единственная маршрутка, связывающая отдаленный микрорайон с центром города. Пассажиры, включая детей-школьников, вынуждены по часу ждать автобус на остановке.

В марте представители перевозчиков Петрозаводска заявили, что есть некоторые сложности с настройкой датчиков Глонасс. Они обещали решить этот вопрос до конца месяца. Но и в конце апреля «Умный транспорт» не пришел на Птицефабрику.

«На данный момент еще происходит настройка системы и не все автобусы там отображены», — ответили «Столице на Онего» администраторы официальной страницы перевозчиков «Маршрутка ПТЗ».