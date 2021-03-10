Уникальный для Карелии павильон для съемок телешоу и онлайн трансляций открылся в Петрозаводске

Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Карелии совместно с министерством культуры республики и Карельской филармонией подвели итоги первого года реализации российско-финляндского проекта "Большая музыка для малых городов".

Проект рассчитан на два года и поддержан Программой приграничного сотрудничества "Карелия", финансируемой Евросоюзом, Финляндией и Россией. О том, что удалось сделать и какие новые услуги появились в Карелии, рассказали на пресс-конференции партнеры проекта. Встреча состоялась в недавно открытом в Петрозаводске съемочном павильоне.





Образовательные программы для представителей фестивалей искусств, созданные по заказу музыкальные произведения, современное оборудование для записи симфонических оркестров и онлайн-трансляций – это и многое другое появилось в Карелии благодаря российско-финляндскому проекту. Да и само место встречи с журналистами тоже было выбрано неслучайно. Именно здесь состоялась прямая трансляция концерта карельского симфонического оркестра на зимнем музыкальном фестивале в финском городе Йоэнсуу, организованная при активном участии нового партнера проекта - Продюсерского центра SMK. Карельская часть фестивальной программы поистине стала ярким праздником музыки и света для меломанов по обе стороны российско-финляндской границы.





Проектная идея организовать онлайн-трансляции на совершенно новом для Карелии уровне создала импульс для открытия в Петрозаводске съемочного павильона уже за счет частных инвестиций. "Эта площадка уникальна. По размеру и конфигурации мы практически скопировали 16-й павильон Мосфильма. Это помещение представляет собой трансформер, где можно полностью изменить все оборудование, декорации, планировку. Здесь можно работать с большими декорациями вплоть до организации заезда автотранспорта. Есть возможность проводить телешоу, онлайн-концерты, снимать клипы и многое другое", - рассказал директор продюсерского центра SMK Виталий Сазонов.





"Мы давно говорили об идее создания большой съемочной площадки в Карелии, чтобы привлекать для съемок фильмов коллег из Москвы и Санкт-Петербурга и создавать уникальные медийные проекты. И вот эта идея воплотилась в жизнь", - сказала Анна Томчик. По ее словам, на 2021 год в рамках проекта "Большая музыка для малых городов" запланирован целый комплекс мероприятий: от записи новой программы Симфонического оркестра Карельской госфилармонии до организации международного форума мастеров по световым и визуальным эффектам, который пройдет в формате телевизионного ток-шоу. Часть мероприятий состоится на площадке нового съемочного павильона.