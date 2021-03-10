Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девочка-подросток пропала без вести в столице Карелии (ФОТО) 2
10.03.2021 12:38
Владельцы построек, незаконно появившихся в лесной зоне Петрозаводска, могут не бояться 2
10.03.2021 16:19
Глава Минэка назвал сроки строительства нового горнолыжного курорта в Карелии 3
10.03.2021 11:08
Путин поручил проверить зарплаты бюджетников
10.03.2021 22:00
Форель "в законе" 4
10.03.2021 12:25
В Петрозаводске нашли директора в школу, которая почти полгода была без руководителя 6
10.03.2021 12:28

Уникальный для Карелии павильон для съемок телешоу и онлайн трансляций открылся в Петрозаводске

Новости. Общество
09:20, 11 Марта 2021
фото: © Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Карелии
Загрузка...

Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Карелии совместно с министерством культуры республики и Карельской филармонией подвели итоги первого года реализации российско-финляндского проекта "Большая музыка для малых городов".

Проект рассчитан на два года и поддержан Программой приграничного сотрудничества "Карелия", финансируемой Евросоюзом, Финляндией и Россией.  О том, что удалось сделать и какие новые услуги появились в Карелии, рассказали на пресс-конференции партнеры проекта.  Встреча состоялась в недавно открытом в Петрозаводске съемочном павильоне.

Образовательные программы для представителей фестивалей искусств, созданные по заказу музыкальные произведения, современное оборудование для записи симфонических оркестров и онлайн-трансляций – это и многое другое появилось в Карелии благодаря российско-финляндскому проекту. Да и само место встречи с журналистами тоже было выбрано неслучайно. Именно здесь состоялась прямая трансляция концерта карельского симфонического оркестра на зимнем музыкальном фестивале в финском городе Йоэнсуу, организованная при активном участии нового партнера проекта - Продюсерского центра SMK.  Карельская часть фестивальной программы поистине стала ярким праздником музыки и света для меломанов по обе стороны российско-финляндской границы.

Проектная идея организовать онлайн-трансляции на совершенно новом для Карелии уровне создала импульс для открытия в Петрозаводске съемочного павильона уже за счет частных инвестиций.   "Эта площадка уникальна. По размеру и конфигурации мы практически скопировали 16-й павильон Мосфильма. Это помещение представляет собой трансформер, где можно полностью изменить все оборудование, декорации, планировку. Здесь можно работать с большими декорациями вплоть до организации заезда автотранспорта. Есть возможность проводить телешоу, онлайн-концерты, снимать клипы и многое другое", - рассказал директор продюсерского центра SMK Виталий Сазонов.

"Мы давно говорили об идее создания большой съемочной площадки в Карелии, чтобы привлекать для съемок фильмов коллег из Москвы и Санкт-Петербурга и создавать уникальные медийные проекты. И вот эта идея воплотилась в жизнь", - сказала Анна Томчик.  По ее словам, на 2021 год в рамках проекта "Большая музыка для малых городов" запланирован целый комплекс мероприятий: от записи новой программы Симфонического оркестра Карельской госфилармонии до организации международного форума мастеров по световым и визуальным эффектам, который пройдет в формате телевизионного ток-шоу. Часть мероприятий состоится на площадке нового съемочного павильона.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2021-03-11 09:29:02
Пир во время чумы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Аналитика

10.03.2021 12:30
Капитал
Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!
COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.
Форель "в законе" 4
10.03.2021 12:25
Готовимся к глазной операции: безопасно и комфортно
10.03.2021 09:31
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 1
09.03.2021 16:45
Камень преткновения 8
03.03.2021 11:00
Вся аналитика

Чтиво

09.03.2021 12:26
Без политики
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский рассказал о работе клиники, о пациентах, новых технологиях и профессионализме врачей.
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
04.03.2021 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»