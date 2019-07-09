Уникальный выпуск в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

Каждый выпуск в Петрозаводском техникуме городского хозяйства – уникальный, потому что он единственный в своем роде и неповторимый.

Ежегодно более ста пятидесяти выпускников техникума приходят на предприятия и в организации республики. Среди них техники-теплотехники, специалисты в сфере водоснабжения и водоотведения, юристы, бухгалтеры.

А украшением нынешнего выпуска, без сомнения, стали специалисты банковского дела.

Председатель государственной экзаменационной комиссии Наталья Малышева, заместитель управляющего Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России", отметила очень высокую степень практикоориентированности выпускных квалификационных работ.

"Защита дипломных работ показала, что большинство студентов овладели навыками проектно-исследовательской деятельности, публичного выступления, составления презентаций. Содержание выпускных квалификационных работ и ответы на вопросы комиссии показали сформированность у выпускников общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи", – сказала Наталья Андреевна.

Петрозаводский техникум городского хозяйства и Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) связывает давнее сотрудничество.

Студенты, обучающиеся по специальности "Банковское дело", наряду с получением квалификации "Специалист банковского дела" получают дополнительную квалификацию по должности служащего "Контролер (Сберегательного банка)", что позволяет им уже на старших курсах получить временную работу в дополнительных офисах Карельского отделения ПАО Сбербанк в должности консультанта.

Следует напомнить, что в 2019 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam.

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