Уникальным техникам рисования в Петрозаводске научат всех желающих

Студия искусств, где любой желающий сможет научиться рисовать и приятно проводить время, открылась в столице Карелии.

В студии можно освоить такие техники рисования как «Шерстяная акварель», «Эпоксидная смола», «Картина акрилом», «Алкогольные чернила», «Нунофелтинг», «Флюидарт» и многие другие.

Свои работы каждый посетитель может забрать с собой и украсить домашний интерьер.

По замыслу создателей студии, здесь ученики могут не только постигать основы мастерства, но приятно проводить время в общении с единомышленниками.

Студия расположена в новом здании по адресу улица Заводская, 10. Записаться на обучение можно в инстаграмм artstudio_ptz или по телефону 8-911-669-45-65!